Presentata ieri, la bella e innovativa F1-75 è scesa in pista a Fiorano per uno showdown di 15 Km: i primi giri sulla nuova monoposto li ha percorsi Charles Leclerc. Ma il team sulla pista di casa ha dovuto fare i conti con la nebbia. I 100 Km del filming day sono in programma la settimana prossima a Barcellona

