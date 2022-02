Il Re Nero (come ama chiamarlo il nostro Leo Turrini) non abdica, anzi raddoppia. E lo fa a viva voce, durante la presentazione della nuova W13, svelata proprio oggi a tifosi e avversari. "Non ho mai detto che mi sarei fermato, amo quello che faccio". Parole chiarissime quelle del 7 volte campione del mondo, spodestato dal trono da Max Verstappen dopo l’ultimo controverso GP di Abu Dhabi, che ha voluto sgombrare il campo dalle voci su un suo possibile ritiro per dedicarsi a tempo pieno alla moda, sua seconda passione. "Ovviamente è stato un periodo molto difficile per me nel quale ho avuto davvero bisogno di fare un passo indietro e passare un po’ di tempo con la mia famiglia, ma ora sono pronto a tornare in pista per lottare come sempre" ha continuato Hamilton interrompendo un silenzio che durava da almeno due mesi. "Sono eccitato per la macchina, dietro c'è stato un grande lavoro del team. 10 anni insieme sono un privilegio, il viaggio è stato fenomenale, l'obiettivo è dare l'attacco all'ottavo titolo e fare qualcosa di inedito. Anche grazie al nuovo slancio di energia che ha portato George Russel dal suo arrivo", ha concluso quindi l'inglese.