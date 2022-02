"Lauda: the untold story", stasera in prima tv

Il documentario, diretto da Hannes Michael Schalle, racconta l’incidente con immagini dell’epoca inedite. Il docu-film, in onda stasera su Sky Documentaries, mostra l'impatto che quel terribile avvenimento ha avuto non solo sulla sua vita, ma anche sullo sport e sull'incremento della sicurezza delle corse automobilistiche F1-75 TUTTI I SEGRETI DELLA NUOVA FERRARI Condividi

La storia di Niki Lauda, leggendario pilota di Formula 1, del suo incidente quasi fatale al Nürburgring e del suo ritorno in pista 33 giorni dopo. Attraverso una serie di filmati inediti, testimonianze dirette e interviste esclusive, il docu-film analizza da vicino quanto accaduto in quella terribile giornata a Nurburgring, 1976, quando la Ferrari dell'austriaco si schiantò contro una parete rocciosa e si trasformò in un rogo in cui il pilota rimase intrappolato.

Dopo l'intervento di alcuni avversari che abbandonano la gara per salvargli la vita, Niki viene portato d'urgenza in ospedale mentre lotta tra la vita e la morte a causa delle devastanti esalazioni di gas avvenute mentre era ostaggio delle fiamme. Dato per finito, un recupero record di soli 33 giorni lo rimette miracolosamente in pista all'Autodromo Nazionale di Monza. La pellicola, analizza l'impatto che l'incidente ha avuto non solo sulla sua vita, ma anche sullo sport e sull'incremento della sicurezza delle corse automobilistiche.