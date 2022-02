1/8

LE SPRINT IN PROGRAMMA NEL 2022 - Tre Sprint nel calendario del Mondiale 2022. Questo è emerso dalla F1 Commission di febbraio, in base a quanto stabilito e comunicato dalla FIA. Si disputeranno a Imola, per il GP dell'Emilia Romagna, al Red Bull Ring (GP d'Austria) e a Interlagos (GP del Brasile).