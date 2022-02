Formula 1, la stagione 2022 su Sky: solo in diretta la vivi così

Sta per iniziare un Mondiale storico in Formula 1, caratterizzato dalla rivoluzione delle monoposto. Tutta la stagione 2022 è da vivere in diretta su Sky Sport F1, con 23 Gran Premi e il nuovo format del venerdì, oltre ai campionati di Formula 2, Formula 3 e la Porsche Supercup. Dalla copertura dei test fino alle rubriche e gli approfondimenti pre e post gara, senza dimenticare la qualità di Sky Sport 4K e le produzioni originali Sky come "Ultimo Giro": solo su Sky puoi vivere così la Formula 1

Il 2022 sarà un anno di svolta per la Formula 1, che vivrà una vera e propria rivoluzione. Vedremo su Sky Sport F1 macchine completamente nuove, ben 23 Gran Premi in calendario e il nuovo format del venerdì , con la conferenza stampa dei piloti anticipare le prove libere al mattino con un grande coinvolgimento social su Sky, senza dimenticare le incursioni di Nico Rosberg in alcuni GP.

Il canale di riferimento è sempre Sky Sport F1 (207), che quest’anno avrà il compito di raccontare un altro tassello importante nella storia di questo sport, ovvero la rivoluzione delle monoposto . La stagione entra nel vivo già oggi, mercoledì 23 febbraio, con l’inizio dei primi test a Barcellona : ogni sera su Sky Sport 24 andrà in onda Race Anatomy - Speciale test , per scoprire tutto sulle nuove macchine. Per la seconda sessione di test, in programma dal 10 al 12 marzo. sarà disponibile la diretta tv integrale su Sky Sport F1.

Le rubriche su Sky

Un spazio importante sarà dedicato alle rubriche: ogni domenica di gara Fabio Tavelli conduce Race Anatomy F1. Senza dimenticare gli appuntamenti con #SkyMotori a fine gara per l’interazione con gli spettatori, Fever e Fast Track per rivivere il weekend appena trascorso. Inoltre su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite) si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi. Senza dimenticare le produzioni originali Sky come “Ultimo Giro”, il film sul più incredibile e controverso finale della storia della Formula 1, quello tra Hamilton e Verstappen, da cui si riparte per una stagione che si preannuncia ancora più sorprendente.