In Catalunya i test sono serviti finora a mettere in evidenza le novità delle monoposto, ma anche le differenze tre le varie soluzioni adottate da team. Ne sono un esempio pance e sidepods di F1-75, RB18 e W13. Ma chi avrà ragione? Lo dirà solo il Mondiale

Macinare chilometri per poter comparare i dati raccolti in inverno con quelli che spunteranno invece dal lavoro in pista. Questo l'obiettivo delle squadre che sono impegnate a Barcellona in vista del Mondiale che scatterà il 20 marzo. I tempi finora stampati possono sì dare qualche indicazione, ma dal circuito catalano ciò che emerge e interessa è innanzitutto l'approccio diverso dei top team nell'interpretazione e nella realizzazione delle monoposto 2022. Ne è un esempio il confronto postato dall'account ufficiale della F1 su Ferrari, Red Bull e Mercedes.