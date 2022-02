Il team principal della Ferrari soddisfatto del lavoro svolto a Barcellona: "Posso dire di essere soddisfatto di questi primi test, però siamo ai primi passi ed è troppo presto per dire dove siamo". E aggiunge: "Sorpreso dalla problematica del saltellamento, ma la stiamo risolvendo"

Di seguito il VIDEO del "saltellamento" a cui fa riferimento il team principal Mattia Binotto. Il femomeno è il "porpoising" ed è stato notato nel corso della seconda giornata di test. Di cosa si tratta? Sono oscillazioni che scaturiscono con l'aumentare della velocità per l'avvicinamento all'asfalto del mainplane dell'ala anteriore. Frutto di una instabilità aerodinamica del fondo - come spiega Binotto - non riguarda solo la Ferrari.