L'Alfa Romeo svela ufficialmente oggi la nuova C42, la monoposto di Bottas e Zhou per il Mondiale 2022. Già scesa in pista per i test di Barcellona, ha girato con una livrea camouflage. Qui la diretta dalle 9.30, a seguire tutti gli approfondimenti, le foto e i video

Si completa oggi il quadro delle presentazioni ufficiali delle nuove monoposto 2022. Tocca all'Alfa Romeo Racing che, dopo essere scesa in pista per i test di Barcellona con una livrea camouflage, alle 9.30 svelerà online la vera C42 di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Qui potrete seguire la diretta e, a seguire, tutti i dettagli con foto, video e approfondimenti. La F1 tornerà poi in pista a Sakhir per i test del 10-12 marzo.