Il Mondiale 2022 sarà un'edizione rivoluzionaria in Formula 1, con monoposto completamente nuove e ben 23 Gran Premi in calendario. La stagione della Formula 1 sarà tutta in diretta su Sky Sport F1, si inizia il 20 marzo con il GP del Bahrain, anticipato dai test in programma dal 10 al 12 marzo (anche questi saranno in diretta su Sky Sport F1). In questo scenario nuovo per tutte le scuderie, possiamo immaginare che ci saranno diverse sorprese. Tra queste potrebbe esserci anche la Ferrari, che vuole tornare a vincere con continuità, come conferma anche Charles Leclerc ospite di Canal Plus. Durante un collegamento con il campione del mondo Fabio Quartararo, il pilota francese della MotoGP chiede al collega della Ferrari quante gare pensa di vincere in questa stagione. Leclerc prima risponde ironicamente 23 (cioè tutte), poi ribatte: "Vincere cinque gare sarebbe già un grande risultato. La chiave è la costanza: se vinci una gara, ma non sei stabilmente davanti, allora non puoi considerarti un campione. Oltretutto, se dovessimo riuscire a essere costanti, potremmo anche vincere il Mondiale con cinque successi. Ho anche un altro obiettivo: concludere una gara a Montecarlo, non ci sono ancora riuscito".