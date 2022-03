Si torna in pista fino alle 17 per la seconda giornata di test a Sakhir. Ieri il miglior tempo di Gasly su AlphaTauri e la conferma di una solida Ferrari. A far palare, però, è stata soprattutto la Mercedes e la sua versione "estrema". Oggi Verstappen sulla Red Bull e il debutto-bis di Magnussen sulla Haas. Diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Live streaming fino a mezzogiorno su Skysport.it e Facebook. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale

