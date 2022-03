Lo scenario è cambiato. Ed è lo stesso che farà da palcoscenico alla prima gara della stagione. In Bahrain team e piloti rimarranno per i prossimi dieci giorni, tra test e gran premio, alla fine dei quali ci sarà la prima vera diapositiva dell’anno, che ci dirà chi ha iniziato con un passo diverso dagli altri questa nuova avventura.



A Barcellona a macinare chilometri e chilometri era stata la Ferrari e con la F1-75 Leclerc e Sainz ripartono proprio da lì: dalla solidità dimostrata durante la prima uscita, con l’obiettivo ora di provare a portare questa monoposto sempre un po’ più al limite continuando a scoprirla giro dopo giro. Qualche modifica per migliorare il fenomeno dei sobbalzi del fondo in rettilineo ci sarà, ma niente stravolgimenti sulla Rossa, Binotto era già stato chiaro.



Strategie diverse invece in casa Red Bull e Mercedes, sulle cui macchine ci si aspettano già le prime grosse novità. A caricare di aspettative il ritorno in pista ci ha pensato soprattutto il team di Toto Wolff. La W13 con la quale Hamilton e Russell hanno lavorato al Montmelò potrebbe già essere una lontana parente di quella che entrambi guideranno in Bahrain, con pance ultra ridotte che ancor prima di debuttare hanno già creato le prime preoccupazioni negli avversari.Continua il calvario della Haas invece. Senza più lo sponsor russo e un secondo pilota titolare appiedato Mazepin, per problemi logistici anche il lavoro in pista inizierà in ritardo di mezza giornata. Per ora in macchina ci va Pietro Fittipaldi, terzo pilota, ma il posto in stagione al fianco di Schumacher non sarà suo e sgomitano in tanti.