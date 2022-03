E' la settimana che porta alla prima gara del Mondiale 2022: una nuova era della F1 sta per cominciare. L'uomo da battere è il campione in carica Verstappe. Hamilton ha voglia di riscatto, la Ferrari di tornare a vincere. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), aggiornamenti su Skysport.it, dove venerdì alle 9.30 potrete seguire la conferenza stampa dei piloti in Live streaming

E ora si fa sul serio. Archiviate presentazioni e test, sta per alzarsi il sipario sulla stagione 2022 della Formula 1. Un Mondiale che segna una nuova era per le novità regolamentari che hanno rivoluzionato le monoposto e promettono ancora più spettacolo in pista. Il primo tracciato protagonista è quello di Sakhir, in Bahrain, dove dal 18 al 20 marzo andrà in scena il primo Gran Premio di questo campionato. Potrete seguire tutto in diretta su Sky Sport F1, canale 207, e in tempo reale su Skysport.it, dove venerdì la conferenza dei piloti verrà trasmessa in Live streaming.