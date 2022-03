4/5

IL 2 DI PICCHE (PER 3)- "Lo devo dare a chi ha deluso molto in questo pre campionato. Mi riferisco all'Alpine-Renault di Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Macchina che di per sé è già imbarazzante con quella livrea color... pantera rosa. Una pantera rosa che non funziona. Ma non è la sola a prendere il 2 di picche: non mi è piaciuta nemmeno l'Aston Martin e non mi ha convinto nemmeno la McLaren".

Alpine e non solo: 2 di picche per 3. VIDEO