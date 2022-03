Una lunga attesa che sta per terminare. Domenica parte il Mondiale di F1, che porta con sé tante novità e anche le ambizioni di una Ferrari apparsa brillante durante i test pre campionato. Delle "ambizioni Rosse" parleremo domani con i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz: appuntamento alle 10.30 in diretta su Sky Sport24 e in Live streaming su Skysport.it e Facebook

Domenica 20 marzo il via della nuova stagione di Formula 1 in Bahrain (diretta Sky). Un'era che segna una rivoluzione per una serie di novità, dalle regole tecniche alle monoposto e fino al format, ma che porta con sé anche una grande attesa per il campionato della Ferrari. Apparsa in grande "forma" nel corso dei test, soprattutto quelli di Sakhir, la F1-75 è data tra le favorite del 2022. Sarà davvero così? E quali sono le reali ambizioni del team? Ne parleremo domani, 17 marzo, con i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz: appuntamento alle 10.30 in diretta su Sky Sport24 e in Live streaming su Skysport.it e Facebook. Leclerc e Sainz saranno intervistati da Federica Masolin.