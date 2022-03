In pitlane già si respira aria di grandi sfide. È la voglia di Formula 1 sempre più forte alla vigilia del Mondiale che scatta in Bahrain. E c'è tanta attesa per la Ferrari. Tutto il weekend di Sakhir è live su Sky Sport F1 (canale 207): venerdì conferenza piloti alle 9.30 in Live streaming su Skysport.it

GUIDA TV - LECLERC: "VOGLIA DI ANDAEE IN PISTA" - SAINZ: "MACCHINA SOLIDA"