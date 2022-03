Charles Leclerc sorride dopo il venerdì che lo ha visto protagonista a Sakhir: "Siamo veloci, ma c'è ancora margine. La Red Bull è davanti, ma con un altro step possiamo giocarcela". Sainz: "Non ho avuto un buon feeling, eppure ho chiuso terzo. Devo lavorare per migliorare ancora mezzo secondo"

Charles Leclerc 2° e attaccato alla Red Bull di Max Verstappen, Carlos Sainz 3° ma con ampi margini di miglioramento. Il Mondiale della Ferrari parte al meglio, con le Rosse che sembrano molto competitive in Bahrain . I due piloti hanno dato la loro versione in diretta a 'Paddock Live Show'.

Leclerc: "Una giornata positiva"

"Per adesso il bilancio è positivo, anche se al venerdì c'è ancora margine per tutti. E' una giornata positiva, con tanti cambiamenti che sono andati bene. Siamo ancora lì, un pochino dietro alla Red Bull ma speriamo di fare un altro step in avanti per potercela giocare".