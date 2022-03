Con la telecronaca di Carlo Vanzini, i momenti decisivi delle qualifiche in Bahrain: Leclerc conquista la pole position con la Ferrari. Verstappen lotta ma resta alle spalle del monegasco, Sainz terzo a soli 129 millesimi dal compagno di squadra. Domenica Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale con il Live Blog di Skysport.it

HIGHLIGHTS - LE POLE FERRARI NELL'ERA TURBO IBRIDA - GRIGLIA DI PARTENZA