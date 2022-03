Sorride Charles Leclerc, che apre la stagione in Bahrain conquistando la decima pole della carriera al volante della Ferrari: "E' una sorpresa positiva, pensavamo che la Red Bull fosse più veloce sul giro secco. In gara Red Bull più veloce, ma vogliamo concludere il weekend con un acuto e provare a vincere". Il weekend del GP del Bahrain è live su Sky Sport F1 (canale 207) GP BAHRAIN, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE Condividi

Charles Leclerc esulta dopo la pole in Bahrain nel GP che ha aperto il Mondiale 2022. Il ferrarista conferma la competitività della Rossa a Sakhir con la decima pole della carriera.

"Per la gara Red Bull favorita, ma proveremo a vincere" "Bello aver fatto la pole, abbiamo la conferma che il lavoro degli ultimi due anni paga. Sapevo che avevamo fatto bene, ma bisogna provarlo in pista - ha detto Leclerc a 'Paddock Live Show' -. Contento della pole, ma dobbiamo concretizzare in gara. Non sono stati anni facili. Per la gara c'è la Red Bull favorita, è ancora due-tre decimi più veloce. Ma vogliamo fare una bella gara e provare a vincere".

"Abbiamo lavorato per trovarci in questa situazione" approfondimento Sainz: "Fatto progressi, bello lottare per pole" "Bellissima sensazione. Gli ultimi due anni per il team sono stati difficili. Avevamo delle speranze per questa nuova opportunità, perché era l’opportunità per tornare davanti per noi. Abbiamo lavorato bene come team per ritrovarci di nuovo nella posizione per lottare per il vertice. Sono contento per oggi. La sessione è stata complicata, non ero totalmente contento della mia guida. Però sono riuscito a fare il giro giusto nel Q3. Si parte dalla pole, quindi sono molto contento".