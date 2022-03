Sorride Carlos Sainz , che chiude al 3° posto un sabato magnifico per la Ferrari , capace di portare in pole position Charles Leclerc. Sarà una domenica Rossa in Bahrain , nel GP che apre la stagione.

"Lecerc ha fatto qualcosa di più, ha meritato la pole"

leggi anche

Leclerc: "Pole è una sorpresa, ora un altro acuto"

"Charles ha fatto qualcosa di più, ha estratto il potenziale al massimo rispetto a me. Ma sono molto contento dei progressi che ho fatto nel weekend. Ero lontano, avevo sofferto a capire come guidare la macchina. Ero dietro anche di più di mezzo secondo, quindi essere in lotta per la pole è stata una bella notizia per me. Non sono riuscito a tirare fuori quell’ultimo decimo, ma alla fine è meritato. Charles è stato davanti per tutto il weekend e merita la pole. Il team ha fatto un grandissimo lavoro. Il problema è che non sono mai stato così indietro l’anno scorso rispetto a Leclerc".