LA MERCEDES NON VA (PER ORA) - Preoccupa la Mercedes, ma ad esserlo sono soprattutto i piloti Lewis Hamilton e George Russell. Il secondo ha tutto sommato "limitato i danni" nelle Libere 2, mentre Lewis è apparso in difficoltà su una W13 complicata e in balìa del "saltellamento" - il porpoising - e di una serie di altri problemi (veri o segnalati per frustrazione?) che il pilota di Stevenage ha denunciato via radio. Entrambi non hanno buone sensazioni per il resto del weekend ed è difficile pensare a una sorta di pretattica...