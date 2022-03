A distanza di tre anni dalla sua prima pole position in Bahrain, sullo stesso circuito Leclerc conquista la prima della stagione 2022. E poi Sainz, che centra il terzo tempo a un soffio da Verstappen. Ma abbiamo visto e sentito qualcosa di anomalo nel team radio (e non solo) di Charles, e può voler dire molto. Domenica GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) alle 16 e in tempo reale con il Live Blog di Skysport.it

HIGHLIGHTS - POLE FERRARI NELL'ERA TURBO IBRIDA - GRIGLIA