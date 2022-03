Non si può certo ancora festeggiare, ma la Ferrari ha dimostrato di esserci davvero nella prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, con Leclerc a un soffio da Verstappen e Sainz subito dietro. In difficoltà le Mercedes. Oggi qualifiche alle 16: tutto il weekend LIVE su Sky Sport F1 (canale 207)

Non c’è certo ancora nulla da festeggiare, ma dietro le mascherine si nascondono i primi sorrisi. Lo dicono le espressioni ma lo dicono soprattutto i tempi. Quando si è trattato finalmente di nascondersi un po’ meno la Ferrari ha dimostrato di esserci davvero. Il più veloce delle seconde libere ma anche il favorito di questo primo gran premio rimane Max Verstappen, un po’ perché ha quel numero lì luccicante sul muso della sua macchina, un po’ perché la RB18 si sta dimostrando all’altezza delle aspettative, in bilanciamento, velocità e anche prove sul passo. Ma in coda all’olandese c’è Charles Leclerc. Il monegasco ha portato la Rossa al calare delle luci nel deserto a un soffio da Verstappen, a 87 millesimi. E anche Sainz è lì dietro. Più staccato, a cinque decimi, ma lo spagnolo sta pagando un po’ rispetto al compagno il lavoro minore fatto sulla simulazione di qualifica durante i test di settimana scorsa. Le seconde libere hanno confermato che la F1-75 è a un livello importante di utilizzo e i due ferraristi riescono a gestirla bene.

Le difficoltà delle Mercedes

Le due Rosse sono state agilmente davanti a George Russell, al debutto con la Mercedes, mentre Hamilton ha chiuso solo nono. Non si può dire certo che sia notte fonda in casa Mercedes, ma nonostante le novità sul fondo portate qui i problemi di saltellamento e di poco bilanciamento non sono migliorati. Tanto da far persino fare un passo indietro sulla W13 del sette volte campione del mondo durante le libere due. Buone invece le prestazioni anche delle altre motorizzate Ferrari, Alfa Romeo e Haas. Ma non è solo che il primo antipasto, che per ora sembra più frizzante ed equilibrato che mai.