Sul traguardo piomba prima la Prema di Bearman, davanti ad Hadjar, ma proprio sotto la bandiera a scacchi arriva una penalizzazione di 5” per il vincitore a causa di un non rispettato (e non segnalato per tempo, ma solo al traguardo) track limit. Italiani lontani dai punti, Pizzi solo diciannovesimo, Trulli ventesimo. Tutto il weekend del Bahrain è live su Sky Sport F1 (canale 207) BAHRAIN, LIBERE E QUALIFICHE LIVE Condividi

Bearman penalizzato di 5 secondi, la prima vittoria della stagione di Formula 3 è di Hadjar. Partenza senza rischi nella prima assoluta del 2022 in Bahrain. Sul circuito di Sakhir il poleman Colapinto –al volante di una vettura del team debuttante Van Amersfoort- parte undicesimo per effetto dell’inversione dei primi dodici in qualifica e della retrocessione di Maini (MP), costretto a partire dalla pit lane per essersi sottratto al controllo del peso. Davanti è subito duello fra Bearman (Prema) e O’Sullivan (Carlin), scattati dalla prima fila. Bene dietro Maloney (Trident). In un contatto a centro gruppo al primo giro fora Stanek, mentre Arthur Leclerc inizia la sua rimonta che in otto tornate lo porterà dalla tredicesima alla sesta piazza. Colapinto deve cambiare l’ala e scivola in coda. Maloney segna il giro veloce, proprio mentre i due piloti ART Martins e Saucy si toccano e chiudono anticipatamente la loro giornata.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Con un audace sorpasso Bearman va davanti, alle sue spalel Crawford è costretto a rientrare per sostituire l’alettone anteriore. Gli italiani al momento non brillano: Enzo Trulli è diciottesimo, Pizzi ventitreesimo. A cinque giri dalla fin e O’Sullivan perde due posizioni in una curva, dopo l’attacco di Maloney e Hadjar. Davanti, Bearman è leader con 4” di vantaggio sui primi in seguitori. In coda c’è un contatto fra Martì e Kari. Smolyar passa quarto, Hadjar brucia la seconda piazza a Maloney: la battaglia alle spalle di Bearman permette anche ad Arthur Leclerc di tornare in lotta per il podio. Bearman agile in controllo, Hadjar secondo con respiro, dietro invece à guerra aperta a tre per la terza piazza del podio, con le coperture decisamente sotto stress.