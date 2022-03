La domenica in Bahrain comincia nel migliore dei modi per i Leclerc . In Formula 3 vince Victor Martins , ma sul podio sale anche Arthur Leclerc, secondo, con il fratello Charles presente ai box per godersi questo momento così importante. Un'ottima premessa in vista della gara di Formula 1 delle 16 che vede il monegasco scattare dalla pole position con la Ferrari .

Feature Race al via con ottimo sprint di Colapinto e Martins. Tanti i problemi però nel corso del primo giro: benissimo Maloney allo spegnimento dei semafori, ma anche sfortunatissimo, perché dopo poche curve il motore gli cede di schianto. Maloney diventa un ostacolo mobile: anche Pizzi è fuori, Frederick si gira ma riprende la marcia in coda al gruppo, Collet salta sul cordolo per evitare un contatto e rompe la sospensione anteriore destra. Safety car. E dietro –nell’ordine- Colapinto, Stanek, Martins, Smolyar. Alla partenza lanciata Colapinto cerca una gestione estrema e poco ortodossa del nuovo via, ne approfitta Martins per guadagnare la seconda piazza. Poche curve e fora Stanek, sfiorato all’esterno dal baffo di Smolyar: fuori anche lui, mentre Azman si gira in pista. VSC e gara congelata al 5° giro. Enzo Trulli in pit lane. La corsa riparte al sesto giro, con Colapinto e Martins in duello e Arthur Leclerc che risale intanto al quinto posto, rimontando otto posizioni in sei tornate. Decimo giro: Correa è terzo, Arthur Leclerc quarto ai danni di Smolyar.