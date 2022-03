Dall'incubo al sogno: Ferrari, missione compiuta

La doppietta conquistata dalla Ferrari non è arrivata per caso. Dalla fine del 2019 a oggi la squadra italiana è passata attraverso uno dei periodi più difficili della sua storia sportiva, per poi risalire. Dal passato al presente pensando al futuro, nel risultato del Bahrain c'è tanto sia si Leclerc che di Binotto. E ora si va a Jeddah: tutto il weekend sarà sempre in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Non era un sogno ma una missione. Riportare la Ferrari là dove le compete davvero. Carlos Sainz è praticamente l'ultimo arrivato, la crisi vera della Rossa l'ha vissuta ma in parte, mentre Charles Leclerc e Mattia Binotto c'erano, quando dai successi che avevano fatto fin troppo scalpore del 2019 si è passati all'incubo del 2020 e il sesto posto dei costruttori, con una macchina sbagliata ma soprattutto un motore azzoppato per quell'accordo trovato con la FIA. In mezzo il 2021 in cui si è lentamente risaliti la china fino ad arrivare dietro a Red Bull e Mercedes ma non potendo fare miracoli. Nel frattempo la squadra si è riorganizzata, non rivoluzionata, sempre sotto la grande fiducia del suo team principal che in questi anni si è anche speso più e più volte per difenderne creatività e italianità.