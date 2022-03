Si pensava che la Red Bull ne avesse di più alla vigilia del GP in Bahrain, ma il team del campione in carica Verstappen ha trovato sulla sua strada un grande Leclerc. Charles ha lottato da campione e gestito dove necessario, ora che la macchia ce l'ha. Ma al di là della vittoria e dell'ottimo secondo posto di Sainz, per tutti la consapevolezza che c'è un grande gruppo a Maranello. E ora Jeddah: tutto il weekend sarà sempre in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

HIGHLIGHTS - TUTTI I VIDEO DEL MONDIALE