Tutti i numeri della doppietta Ferrari in Bahrain

Grande Ferrari nella gara inaugurale del Mondiale di Formula Uno in Bahrain, con il primo posto di Leclerc e il secondo di Sainz. Le rosse tornano a vincere dopo 45 gare di attesa, si tratta della 85esima doppietta nella storia della scuderia di Maranello. Pole, vittoria e giro veloce per Leclerc: primo hat-trick in carriera

La fine del digiuno

Il primo dato di un Gran Premio del Bahrain stratosferico per la Ferrari è quello relativo al più grande sospiro di sollievo: dopo 45 gare di attesa le rosse tornano a vincere. Era il secondo digiuno di tutti i tempi per il team di Maranello, un conteggio che si teneva sottovoce, in anni come il 2020 e 2021, in cui c’era poca speranza che potesse finire, ed ora la Ferrari è di nuovo vincente e con una prestazione da brividi.

La doppietta rossa

Doppietta Ferrari: non è una novità, in fondo ne hanno messe a segno 85, numero palindromo rispetto alle 58 della Mercedes, ma non molte di queste sono avvenute alla prima stagionale, gara in cui, per tutte le variabili che comporta il debutto (vedi il doppio guasto quasi simultaneo delle Red Bull…) è meno probabile registrare l’1-2. Ebbene è solo la sesta doppietta alla prima stagionale per la Ferrari dopo il 1952, 1953, 2000, 2004 e 2010, quando qui in Bahrain Alonso e Massa approfittarono di un guasto alla Red Bull di Vettel (coincidenze…) per ereditare la prima e la seconda posizione. Quest’anno invece la vittoria non è stata propiziata da guasti altrui, perché Leclerc era già al comando, e solo la seconda posizione è caduta nelle mani di Sainz, così come la terza è andata ad un Hamilton che sembrava destinato ad un modesto 5° posto.

L’hat-trick di Leclerc

Pole, vittoria e giro veloce: non c’era miglior modo per Charles Leclerc per tornare a vincere. Il monegasco fino a questo GP del Bahrain aveva una carriera curiosamente divisa in due: 33 GP d’attesa per la prima vittoria, in Belgio nel 2019, il secondo successo a sette giorni dal primo, a Monza, e poi un digiuno ancora più lungo, 46 gare, prima di questo trionfo liberatorio. Per Charles è il primo hat-trick in carriera e, riallacciandoci alla statistica delle doppiette, è la 5^ volta nella storia con un pilota Ferrari in grado di conquistare la tripla corona nella gara d’apertura dopo il 1953 (Alberto Ascari), 2001 e 2004 (Michael Schumacher), e 2007 (Kimi Raikkonen).