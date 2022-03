E' complicato parlare dell'aspetto sportivo dopo l'attacco missilistico all'impianto Aramco a soli 20 km dal circuito di Jeddah. Le autorità hanno rassicurato tutti sul cordone di sicurezza intorno al paddock, ma la situazione è in costante evoluzione. In pista la Ferrari ha dimostrato di andare forte anche in Arabia Saudita

ATTACCO DEI RIBELLI A JEDDAH: LE NEWS - HIGHLIGHTS PROVE LIBERE