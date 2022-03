Un venerdì dolceamaro quello della Scuderia Ferrari nel Gran Premio dell’Arabia Saudita . Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere, mentre Carlos Sainz ha fatto segnare il quarto crono nei primi 60 minuti, salendo al terzo posto nella seconda sessione, la più rappresentativa perché disputata all’ora in cui domani si svolgeranno le qualifiche. Entrambi i piloti, però, hanno dovuto concludere in anticipo la loro giornata dopo aver urtato le barriere di protezione con le loro F1-75 .

Sainz: "Gara diversa rispetto al Bahrain"

"Come ci aspettavamo queste vetture sulla pista di Gedda si comportano in maniera differente rispetto al Bahrain e perciò dobbiamo continuare ad analizzare i dati per definire bene l’assetto della monoposto in base alle diverse condizioni e alle caratteristiche delle curve di questo tracciato. Il saltellamento è stato un problema a un certo punto, anche se non mi preoccupa. Come lo scorso anno sarà fondamentale per impostare la strategia comprendere quale sarà la gomma ideale per la gara. Sfortunatamente non abbiamo potuto effettuare il long run che avevamo previsto al termine della seconda sessione perché dopo che ho toccato le barriere siamo dovuti rimanere nel box. Vediamo cosa ci riserva domani."