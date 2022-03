Due incidenti hanno portato a chiudere anzitempo le libere della Formula 2 a Jeddah: nel finale Pourchaire, a 25' dal termine impatto con le barriere e paura per il turco Bolukbasi. La Formula 2 sulle sue condizioni: "Commozione cerebrale, è rimasto in ospedale tutta la notte in via precauzionale e non può prendere parte al resto del weekend"

Venerdì complicato a Jeddah. Da un lato l'attacco a un impianto petrolifero non lontano dalla pista dove è in corso il GP dell'Arabia Saudita, dall'altro alcuni incidenti che si sono verificati nel corso delle libere in Formula 2. A 25' dalla bandiera a scacchi, infatti, si è infatti verificato un violento impatto per Cem Bolukbasi contro il muro. Il pilota turco della Charouz è rimasto a lungo nell’abitacolo, poi è sceso da solo dalla vettura. Successivamente è finito sulle barriere anche Pourchaire. Qui il comunicato della Formula 2 sulle condizioni di Bolukbasi: "Ha subito una commozione cerebrale ed è rimasto in ospedale durante la notte per ulteriori controlli precauzionali. Non è idoneo a correre per il resto del weekend".