È il giorno del GP a Jeddah, seconda prova del Mondiale 2022. Dalla pole scatterà Perez, poi Leclerc e Sainz. Indietro Hamilton, eliminato nel Q1. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in tempo reale su Skysport.it

Non prendete impegni, quello delle 19 sarà un GP dell'Arabia Saudita che promette spettacolo ed emozioni. E' stato così già dalle qualifiche, con Sergio El Checo Perez che conquista la sua prima pole position. Il messicano ha preceduto le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Quarto Verstappen. Ma è stato anche un sabato di grande tensione per il terribile incidente a Mick Schumacher: pilota illeso dopo un impatto violentissimo. "Sto bene", ha postato in serata dopo aver lasciato l'ospedale. Clamoroso anche il sabato di Hamilton, che ha chiuso con il 16° tempo e una eliminazione nel Q1. Scatterà però più avanti per l'assenza di Schumacher e la penalità di tre posizioni a Ricciardo. Oggi il GP in diretta dalle 19, diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e in tempo reale su Skysport.it.