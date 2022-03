Terribile incidente per Mick Schumacher durante il Q2 delle qualifiche del GP dell'Arabia Saudita: il tedesco ha perso il controllo della sua Haas a oltre 200 km/h, distruggendo completamente la vettura contro il muro. Soccorso in pista, il pilota è cosciente, senza danni fisici e ha già parlato con la madre. E' stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, come confermato dal suo team e dalla FIA

