Decimo posto e un punto guadagnato in classifica per Lewis Hamilton, costretto a rimontare dopo essere scattato dalla 16^ posizione in griglia: "Siamo troppo lenti. Andiamo meglio in gara, questo weekend è stato pregiudicato dalle qualifiche. Difficile tenere il ritmo dei motori Ferrari. Per tornare al top la strada è lunga"

"Io ho dato tutto in gara, ho spinto più che potevo, ma siamo troppo lenti. Non siamo particolarmente veloci, diciamo. La Qualifica mi ha reso il weekend molto più difficile. Di quello mi prendo la responsabilità. Abbiamo comunque portato a casa un punto. Passiamo alla prossima gara sperando che non sia un weekend così negativo. La vettura in gara si comporta meglio. In qualifica perdiamo tanto e soffriamo moltissimo soprattutto in rettilineo. Ma anche in gara è difficile tenere il passo dei motori Ferrari in rettilineo, abbiamo tanto lavoro da fare. Raggiungere il top? Sarà una lunga strada. Ci vorrà tempo. Ma mai dire mai. Noi continuiamo a lavorare il più possibile e vediamo cosa accadrà”.