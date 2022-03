A distanza di quasi un anno dalla morte di Max Mosley, una perizia ufficiale rende note le cause del decesso dell’ex capo della Formula 1. Si è tolto la vita sparandosi alla testa con un fucile dopo aver saputo di essere in fin di vita a causa di un tumore

Era un malato terminale Max Mosley. Una diagnosi senza speranza che aveva saputo pochi giorni prima di togliersi la vita con un colpo di fucile in testa. A distanza di 10 mesi dalla morte dell'ex numero 1 della Formula 1 una perizia dettagliata spiega nei particolari quanto accaduto lo scorso 24 maggio nella casa di Kensigton dove fu trovato cadavere. Gli agenti che arrivarono dinanzi alla porta della camera da letto notarono un biglietto con scritto: "Non entrare, chiama la polizia". E dentro la camera, sul comodino, un altro biglietto: "Non avevo scelta"