Il team britannico ha annunciato sui social che il pilota tedesco è guarito e potrà prendere parte al prossimo weekend del Mondiale a Melbourne. A causa del Covid ha saltato i primi due GP in Bahrain e Arabia Saudita. La gara in Australia è in programma il 10 aprile: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)

"Siamo lieti di confermare che Sebastian Vettel è ora in grado di correre e quindi si sarà al fianco di Lance Stroll a Melbourne per dare il via alla sua stagione 2022 di F1. Con questo post su Twitter, l'Aston Martin ha confermato che il pilota tedesco è guarito dal Covid e sarà in Australia nel weekend del 10 aprile dopo aver saltato le prime due gare in Bahrain e Arabia Saudita.