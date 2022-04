Nel giovedì di Melbourne è stato svelato un casco speciale con cui Daniel Ricciardo non correrà però il Gran Premio di casa in Australia. Si tratta di una vera opera d'arte, ispirata all'iconico fiume Yarra, alla cultura e all'identità aborigena. Un modo per celebrare la vivacità e l'inclusività di Melbourne. E verrà messo all'asta. Nel weekend sarà tutto live su Sky Sport F1 e in tempo reale su Skysport.it

Su il sipario sul lungo weekend del GP d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2022. Nel giovedì australiano tante le attività che anticipano quella in pista, come la presentazione di un casco molto speciale che ha visto prooragonista il pilota di casa, Daniel Ricciardo. Si tratta di una vera opera d'arte, ispirata all'iconico fiume Yarra, alla cultura e all'identità aborigena. Un modo per celebrare la vivacità e l'inclusività di Melbourne, come nelle intenzioni dell'artista Reko Rennie, i cui lavori sono stati visti e celebrati nelle gallerie di tutto il mondo. Il casco,autografato sia da Ricciardo che da Rennie, sarà messo all'asta per consentire alla Croce Rossa australiana di fornire un supporto umanitario alle persone e alle comunità nel Queensland e nel New South Wales colpite dalle inondazioni del 2022.