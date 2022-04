Terzo weekend del Mondiale 2022, la Formula 1 torna a girare in Australia a due anni di distanza dall'ultima volta. Ci si attende un nuovo duello tra Red Bull e Ferrari, con tanta curiosità anche su quella che potrà essere la prestazione di Carlos Sainz, sempre a podio finora e a caccia della prima vittoria con la Ross. Il pilota spagnolo, in attesa di scendere in pista per le prove libere, si è soffermato sulla rinnovata pista di Melbourne: "È completamente nuova, nuovo layout, senza bumps, curve diverse, tutto diverso rispetto al passato. Quindi dobbiamo avere la mente aperta nell'approccio alle prime libere per sentire come reagirà la macchina, con il carico, le zone Drs. Vedremo".