Una delle immagini del venerdì di F1 in Giappone è stato il terribile incidente di Jack Doohan (illeso) che, a causa del DRS non disinserito, è finito contro le barriere di curva 1 a oltre 300 km/h. Sui social gira un video (quello qui sotto), ripreso dagli spettaori in tribuna, che rende l'idea dell'incredibile violenza dell'impatto

LA RICOSTRUZIONE DI SKY SPORT