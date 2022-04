Problemi per il pilota danese, assente nella conferenza stampa dei piloti a Melbourne. Il team Haas rassicura: "Solo un po' di nausea, lo vedremo in pista". Tutto il weekend del GP d'Australia è live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale con il Live Blog di Skysport.it

Conferenza stampa con una sorpresa a Melbourne. Nel gruppo 2 dei piloti non era presente Kevin Magnussen della Haas. "Ha avuto un po' di nausea durante la notte e questa mattina presto - fa sapere il team - Di conseguenza questa mattina non sarà presente alla conferenza stampa della FIA per riprendersi ed essere pronto in vista delle FP1. È stato visitato dal medico della squadra e dovrebbe partecipare alle libere oggi".