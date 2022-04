1/10

Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend australiano per Vettel, che è alla sua prima gara dopo essere guarito dal Covid. La sua Aston lo molla nel finale della FP1: fumata bianca e sessione che obbligatoriamente deve terminare. Il tedesco però mostra un grande spirito e, come accaduto in passato, prende un estintore e doma il principio d'incendio della AMR22. Poi si mette su uno scooter che guida fino ai box dispensando saluti e sorrisi al pubblico. Per lui cambio motore ma anche investigazione per essere entrato in pista senza permesso in quel frangente.