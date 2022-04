Max Verstappen si mette in mezzo alle due Ferrari nelle seconde libere di Melbourne dopo aver ritrovato il feeling con la sua Red Bull: "Mancava il bilanciamento, ora la direzione è quella giusta. Le Rosse sono ancora più veloci, ma siamo vicini e il passo sul long run è buono". Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e live con il Blog di Skysport.it

Max Verstappen è pronto per un nuovo duello con la Ferrari . Anche a Melbourne , il campione del mondo sembra l'unico in grado di contrastare lo strapotere della Rossa, con il secondo tempo fatto segnare nelle Libere 2 .

"Avevo sempre delle macchine davanti nel giro veloce, ci mancava un po' il bilanciamento all'inizio delle FP2 . Abbiamo cambiato set up è andata meglio. Siamo vicini alle Ferrari , loro sono un po' più veloci. Bene anche il long-run . Sono stati miglioramenti necessari, la direzione è giusta . Penso che sarà ancora una battaglia con la Ferrari , loro sono molto forti ma anche noi siamo vicini. La pista nuova non è male, il grip è buono e attacchiamo meglio le curve".

"Dovrebbe essere ancora sfida Red Bull-Ferrari"

"Pista nuova e tanto entusiasmo, bello essere tornati a correre qui - ha detto in conferenza stampa -. Spero che la macchina vada meglio, ci riproveremo come in Arabia. Come tutti tentiamo di migliorare la macchina e speriamo possa essere un buon weekend. Ogni pista è diversa, ma se guardiamo alle ultime due gare, si potrebbe dire che sarà ancora sfida tra noi e Ferrari".