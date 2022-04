La F1 torna a Melbourne e la risposta dei tifosi è eccezionale: 112.466 i presenti all'Albert Park nella giornata di ieri, 33% in più rispetto al precedente venerdì con più affluenza (2019). Previsti 410mila presenti per la tre giorni australiana. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

