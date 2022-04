Toto Wolff predica calma sul momento complicato in casa Mercedes: "E' una situazione inusuale. Inutile portare aggiornamenti, dobbiamo prima capire come funziona di base questa macchina. Appena riusciremo a fare questo, torneremo a lottare per pole e vittorie". Tutto il weekend del GP d’Australia è in diretta su Sky Sport F1 e live con il Blog di Skysport.it

Toto Wolff ha fatto il punto della situazione, piuttosto complicata, in casa Mercedes nel weekend del GP d'Australia, terzo appuntamento di un Mondiale fin qui avaro di soddisfazioni per il team tedesco. "E' una situazione inusuale quella che stiamo vivendo, per noi queste gare sono test - ha detto a Sky Sport F1 -. In questo momento è inutile portare degli sviluppi, perché dobbiamo prima ancora capire come far funzionare le basi di questa macchina. E' troppo presto per parlare di Mondiale, sono certo che nel momento in cui capiremo coma far funzionare questa macchina lotteremo per pole e vittorie. Sento la fiducia in questo gruppo, è la stesso che ha vinto tanto negli ultimi anni".