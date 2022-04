1/18

Un'incomprensione è alla base del clamoroso incidente accaduto al termine del Q1 delle qualifiche del GP d'Australia. Latifi fa passare Stroll, poi decide di sorpassarlo nuovamente sulla destra. Il canadese dell'Aston Martin non capisce le intenzioni del collega e si sposta proprio in quella direzione, toccando la Williams che va a muro. Piloti ok, ma sotto investigazione per verificare le responsabilità