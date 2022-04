Subito un colpo di scena con Sainz che si ritira dopo due giri a causa di un errore causato dalle gomme non in temperatora: è il primo ritiro di una Ferrari nel 2022. In testa alla gara c'è l'altra Rossa di Leclerc. Le foto più belle della terza gara del Mondiale di Formula 1 dall'Albert Park di Melbourne. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in tempo reale su Skysport.it

