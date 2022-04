Il presidente della Ferrari agli azionisti: "Come tutti i nostri tifosi nel mondo, sono felice di essere tornato a competere al più alto livello. Ma siamo solo all'inizio e dobbiamo lavorare instancabilmente". Il Mondiale torna nel weekend del 24 aprile con il GP dell'Emilia Romagna a Imola: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

"Due anni fa abbiamo dichiarato che avremmo dovuto lavorare molto per tornare a essere competitivi e, dopo due stagioni difficili, il campionato 2022 è iniziato in modo emozionante. Come tutti i nostri tifosi nel mondo, sono felice di essere tornato a competere al più alto livello". Lo ha sottolineato John Elkann, presidente della Ferrari, parlando agli azionisti del buon avvio della stagione per la Rossa. "Detto questo, sappiamo che la stagione è appena iniziata. Dobbiamo lavorare instancabilmente come squadra per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance", ha spiegato il presidente.