Brutta disavventura per Charles Leclerc lunedì sera a Viareggio. Il pilota della Ferrari è stato vittima di un furto nella zona della Darsena, dove gli è stato strappato dal polso un orologio del valore di diverse migliaia di euro. Il pilota era in compagnia del suo personal trainer, quando è stato avvicinato con la scusa di scattare delle foto. All'improvviso gli è stato strappato l'orologio da un uomo che poi si è dato alla fuga. Ai due non è rimasto altro che allertare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto per iniziare i primi accertamenti e raccogliere la denuncia. Il personal trainer del pilota Andrea Ferrari, che è viareggino, ha reso pubblico sui social l'accaduto, criticando il comune. "Sono mesi che via Salvatori è completamente al buio - ha scritto - sono mesi che facciamo segnalazione di questo. Bene, in via Salvatori ieri sera ci hanno rapinato, pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico...".