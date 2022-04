Imola si prepara per il Gran Premio dell'Emilia Romagna 2022, quarto appuntamento stagionale del mondiale di Formula 1. Grande attesa per la Ferrari, con Charles Leclerc in testa al mondiale con 34 punti di vantaggio su Russell. Giovedì la conferenza stampa dei piloti, venerdì prove libere 1 e qualifiche, sabato prove libere 2 e sprint race, domenica la gara alle 15.00