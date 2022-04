Il 27enne pilota spagnolo dopo l'annuncio del rinnovo con la Ferrari fino al 2024: "Indossare la divisa rossa e rappresentare la Scuderia è un grande onore per me e sono orgoglioso di continuare questa avventura insieme. Finora è andato tutto oltre le mie aspettative". Domenica si corre a Imola: il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

SECONDO ANNO IN FERRARI E RINNOVO - La Ferrari nel destino. Carlos Sainz junior è al suo secondo anno con la Ferrari per affiancare Charles Leclerc e formare una delle coppie più giovani nella storia del Cavallino. Nella sua prima stagione in Rossa ha già dato prova del suo valore: dopo i 4 podi del 2021, ne sono già arrivati 2, in Bahrain e Arabia Saudita, nel Mondiale 2022. Alla vigilia del GP di Imola, è anche arrivata l' ufficialità del rinnovo con la Rossa.

"Questo rinnovo è una conferma"

"Il rinnovo conferma la piena fiducia che la squadra ripone in me e mi regala una motivazione aggiuntiva per dare il meglio. Non vedo l’ora di salire in macchina per dare tutto me stesso alla Ferrari e regalare tante soddisfazioni ai suoi tifosi. Quando sono arrivato a Maranello l’obiettivo era riportare la squadra in lotta per la vittoria e in lizza per entrambi i campionati. Quest’anno la F1-75 è una vettura competitiva che ci può permette di inseguire questi obiettivi", conclude Sainz.