F2, Armstrong vince la Sprint Race a Imola

Armstrong vince la Sprint Race di Formula 2 davanti a Daruvala e Hauger. Quinto Drugovich, che allunga in classifica generale a +14 su Lawson.

Poco dopo la Gara sprint della F1, è tempo a Imola della Gara Sprint di Formula 2. In griglia si parte con le prime dieci monoposto in qualifica invertite, quindi prima fila con Sargeant (team Carlin) e Armstrong (Hitech). Parte solo dalla sesta fila il leader del campionato Drugovich (MP). Nel giro di allineamento Cordeel (Van Amersfoort) perde il retrotreno e va a cozzare contro le barriere chiudendo anticipatamente così con un ritiro la prima delle due gare del week-end. Al via scattano benissimo Armstrong e Daruvala, e dietro di loro Hauger, mentre a centro gruppo si gira Beckmann (tamponato da Novalak) e costringe la Direzione Corse a mandare in pista la Safety Car. Solo decimo Lawson, undicesimo Doohan e ultimo Vips, che domani partirà dalla pole. Al 4° giro la Safety Car rientra ai box. Partenza lanciata e grande battaglia per le prime posizioni.

A un terzo di gara Drugovich e Pourchaire sorpassano Boschung, che ha problemi al cambio ed è costretto a fermarsi. Virtual Safety Car. Alla ripresa della corsa Armstrong e Daruvala allungano su Hauger, che infila il terzo giro veloce consecutivo al 12° passaggio. A sei giri e mezzo dal termine Vesti guadagna la decima posizione davanti a Doohan, mentre davanti la corsa è cristallizzata. A quattro giri dal termine Daruvala inizia la sua rincorsa su Armstrong rimangiando decimi su decimi. Anche Hauger prova a dare una piccola scossa in terza posizione, sollecitato dal ritorno prepotente di Nissany alle sue spalle. In quinta posizione si issa intanto Drugovich a spese di Sargeant. Ultimo giro: Armstrong tiene duro, Nissany non riesce a recuperare in tempo. Primi quattro che passano sotto la bandiera a scacchi senza modificare le proprie posizioni.

Armstrong, Daruvala, Hauger, Nissany nell’ordine. Quinto Drugovich, che allunga in classifica generale a +14 su Lawson (49 contro 35) e +16 su Daruvala. Sul gradino più alto del podio sale dunque un pilota Hitech, mentre gli altri due gradini sono appannaggio di una Prema partita quest’anno un po’ in sordina rispetto al recente passato. Felicissimo il vincitore (“Gara più difficile senza a radio, che non funzionava… per capire dove fosse il mio avversario ero costretto a guardare i maxischermi mentre correvo”). Daruvala contento con… riserva, invece: “Dovremo rivedere i dati, il drs non mi ha dato lo spunto che speravo, perdevo molto nel secondo settore…). Invece Hauger guarda il bicchiere mezzo pieno: “Una buona partenza, il circuito è tecnico, forse dovrò avere più pazienza domani, ma non potrò non cercare di fare un piccolo salto di qualità…”. Domani Feature Race.